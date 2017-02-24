全日空控股擬收購樂桃航空 共創雙贏

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全日空（ANA）控股24日決定將廉價航空（LCC）「樂桃航空」納為子公司。全日空盼藉今後能加強合作，以降低成本、加速擴大航線及航班，共創雙贏。全日空控股旗下已有香草航空，樂桃航空再加入的話，將可提高旅客的便利性。

有關樂桃目前的股份，全日空持股約占39%，香港投資公司「第一東方投資」集團持股約33%，「日本產業革新機構」持股28%。全日空控股擬注資數百億，甚至千億日圓，從其他兩家公司各收購約一半股份，將出資比例從39%提升至67%。

全日空重視樂桃的獨立經營權，樂桃的首席執行長（CEO）井上慎一等高層主管將獲留任。

樂桃自2012年首航以來，經營一直很順利，2013的財務年度的營業已有盈餘。2015年度營業額成長29.1%，達479億日圓(約新台幣131.5億元)，淨利成長約1.6倍，達27億日圓(約新台幣7.4億元)。

樂桃目前擁有18架小型飛機，共有14條日本國內航線及13條國際航線，今後還打算採購13架飛機，擴大航線運輸網。

廉價航空在日本的接受度越來越高，但在油價上漲和外國廉價航空的競爭之下，經營也越來越不易。國土交通省指出，今年冬季在日本起降的國際廉價航空定期航班每週約1030班，較去年同期增加37%，其中4成是濟洲航空等南韓的航空公司。

樂桃希望與全日空控股合作後，可以在燃料調度上更加靈活，與海外廉價航空公司競爭時，能在成本上占優勢。全日空則期待雙方的合作，使採購飛機時的價格談判更順利，同時可以擴大新設航線及航班。

(中時)