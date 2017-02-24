日本烤麵包神器來台 下周一SOGO辦試吃會

「日本烤麵包神器」BALMUDA溫控蒸氣烤箱，27日在SOGO忠孝館辦試吃會。（業者提供）

日本精品電器BALMUDA百慕達的明星商品The Toaster溫控蒸氣烤箱，有「烤麵包神器」之稱，在日本賣到缺貨，今年4月1日於太平洋SOGO忠孝館首賣，27日下午14:00～15:00舉辦全台首場新品上市體驗活動，邀Lalos麵包主廚Guillaume Pédron及WUnique Pâtisserie甜點主廚吳宗剛示範料理秀，讓消費者趁228連假搶先預購。凡預購送超實用贈品，會員預購送托特包+砧板+麵包刀，一般預購送托特包+砧板，正式開賣後送砧板。

溫控蒸氣烤箱擁有全球獨家蒸氣溫控技術，運用科學原理的蒸氣技術，使麵包表面不易燒焦，外皮金黃酥脆，內餡保有水分及香氣，引出麵包最原始的香氣，讓嗅覺、觸覺和味覺都像剛出爐一樣。包括吐司、起司麵包、可頌、冷凍的法國麵包、需要再次烘焙的麵包都可 精準溫控，也能焗烤料理。搭配兩個旋鈕，訴求簡單操作，可選烤吐司、烤吐司加奶油、烤法國吐司、烤可頌；火力則有300w、600w、1300w。

(中時)