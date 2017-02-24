法務部：婚姻平權修法 仍持開放態度

同志婚姻修法，引發社會正反意見激辯，有媒體報導，立委指法務部已草擬條文，法務部今晚澄清，目前並未提出任何修法版本。在社會對話之前，法務部仍保持開放態度。

法務部新聞稿指出，法務部是把過去研究資料綜合彙整，作為進一步溝通各方意見之參考。另近日完成公布之「同性伴侶法制實施之社會影響與立法建議」委託研究成果報告，是2016年上半年的委託案，報告內容僅係研究團隊之觀點。

新聞稿指出，有關婚姻平權修法議題，目前正進入社會對話期，法務部將會為促成對話，提供相關法制作業的支持，目前也並未提出任何修(制)法版本。在對話之前，法務部仍保持開放態度，媒體報導有誤，因此提出澄清。

(中時)