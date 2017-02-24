客運司機過勞死 中市勞工局擬開罰業者

我要評比

台中市捷順客運鄭姓司機於去年11月12日昏倒在駕駛座急救不治，台中市勞工局今天說，經調查認定司機確屬職業傷病死亡，不排除對業者開罰最高罰鍰新台幣30萬元。

鄭姓司機先後任職於台中客運及捷順公司，因為過勞死亡後，家屬提告兩家業者涉及業務過失致死及違反勞基法，今天台中地檢署開庭，家屬與聲援團體在地檢署前設靈堂，呼籲政府重視全國駕駛過勞問題。

勞工局表示，此案由勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心於105年11月30日接獲家屬通報後受理，陸續派員於105年12月間進行調查，最後由勞動部勞工保險局於今年1月23日核定鄭姓駕駛為職業傷病死亡。

由於鄭姓司機先後曾於台中客運公司與捷順客運服務，勞工局指出，但案發當時僅於捷順客運上班2、3個月，因此經職業安全衛生署中區職業安全衛生中心調查，於今年2月24日將台中客運違反超時部分移送市府勞工局依法處分，同時不排除開罰業者最高罰鍰30萬元。

為協助鄭姓駕駛家屬，勞工局說，主動協助申請台中市勞工職業災害死亡家屬慰問金30萬元，也協助向勞動部職業安全衛生署申請職業災害死亡家屬慰問金10萬元。

勞工局指出，受理此案時，即主動協助家屬申請與僱主進行勞資爭議調解，請僱主提供相關出勤資料以利進行職業病認定，經兩次調解，雙方於今年1月18日調解成立。1060224

(中央社)