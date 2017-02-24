夫妻吸毒20多年 戒癮心理治療翻轉人生

板模工吸食海洛因，妻子勸戒不成，一時好奇竟也染上毒癮，兩人20多年進出監牢多次，最近相約到高雄長庚接受美沙冬及個別心理治療，成功戒毒重回職場，直呼「心裡踏實多了」。

高雄長庚醫院一般精神科醫師蔡孟璋說，板模工夫妻是他門診的個案，類似案例也包括情侶，通常因好奇或朋友影響而吸毒，另一半發現後，竟然也因為好奇嘗試而無法自拔。

蔡孟璋說，毒品戒癮門診使用美沙冬減害療法，也有個別心理治療，尤其個別心理治療的優點很多，包括醫師與患者容易約定治療時間、具有良好的醫病關係、加強病患的戒癮動機、預防病患再度陷入危險的情境。

高雄長庚醫院自民國104年起與高雄地檢署合作執行緩起訴處分第一、二級毒品戒癮治療計畫，相較其他醫院多以團體心理治療方式執行，院方以個別心理治療成效良好，獲得雄檢肯定。

以去年為例，高雄長庚收治的20名二級毒品毒癮患者，除9人尚在治療外，10人已完成治療且驗尿無陽性反應，僅1人因未繳罰金而被撤銷緩起訴。

雙方希望進一步增加治療次數，以降低撤銷緩起訴處分的比例，幫助患者早日戒癮。因此，雄檢檢察長周章欽與高雄長庚院長李炫昇今天簽署「強化第一級及第二級毒品緩起訴處遇戒癮治療合作備忘錄」，第二級毒品戒癮個別心理治療，從原本的4次增加到8次，第一級毒品個案仍維持8次。

長庚院方也進行戒癮模式成效分析，期能透過科學分析，建立具指標意義的量表，作為檢察官對緩起訴中的戒癮個案再沾毒品時，是否撤銷緩起訴處分或持續戒癮治療的參考標準。

周章欽說，緩起訴的目的是希望毒癮者下定決心戒毒，這需要家庭及社會各界支持，所以檢察官要走出辦公室加強與各單位，乃至社區的合作，協助毒癮者戒除毒癮，回歸正常生活，並抑制新增吸毒人口。

李炫昇指出，吸毒者通常雖有悔意，但戒毒卻不容易，除要有決心，更需家人、醫院及法界的支持。1060224

(中央社)