印尼：台灣不是激進派據點 移工涉IS不尋常

印尼移民局發言人阿貢向中央社證實，日前遭台灣遣返的女移工涉嫌加入「伊斯蘭國」（IS）。他說，台灣向來不是激進穆斯林的據點，在台灣發生此事並不尋常。

印尼移民局發言人阿貢（Agung Sampurno）晚間接受中央社記者訪問證實，34歲的特莉（Tri Astiningsih）22日從台灣被遣返回雅加達，至於特莉在台灣工作多久？是看護工還是幫傭？阿貢表示，這部分還要靜待警方調查。

特莉22日一抵達雅加達國際機場就遭印尼警方反恐特種部隊88特別分隊逮捕，並押送往警方相關單位偵訊。

他說，移民局當場也核對特莉持有的護照，證實的確是她本人所有。

至於特莉到底涉入IS多深？參與過IS何種活動？移民局目前還不能確認，必須等待警方的調查結果出爐。

阿貢分析，在台灣其實也有很多非法的印尼移工，至於特莉到底是合法在台灣居留的印尼移工還是非法、逃跑的移工，這一部分應該由台灣的政府來加以釐清。

阿貢也指出，台灣向來不是激進穆斯林的據點，根據移民局過往處理相關案例的經驗，涉及加入IS的印尼移工大部分都是在中東地區工作，台灣出現印尼移工涉嫌加入IS，很不尋常。

阿貢說，正因為此案例並不尋常，所以印尼警方反恐特種部隊88特別分隊才會主動偵辦，設法獲得更多資訊，以了解特莉是原本就加入IS或是從事與IS相關的活動。

印尼官員指出，台灣政府和美國聯邦調查局（FBI）合作，在21日以涉嫌加入IS為由逮捕一名在台灣工作的印尼女移工特莉，並於22日將她遣返回雅加達。

據了解，這也是第一起在台灣工作的印尼移工因涉及IS遭遣返回國的案例。1060224

(中央社)