南非反移民示威爆衝突 警方發射震撼彈

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法新社記者表示，南非警方今天在普勒托利亞1場反移民遊行中，發射橡膠子彈和震撼彈，來阻止當地抗議民眾與移民之間的衝突。

外籍人士開設的商店與住宅近數週來遭到洗劫及縱火，某些當地人宣稱，他們攻擊的目標是妓院及毒窟。

在南非總統朱瑪（Jacob Zuma）譴責這些攻擊商家及民房的仇外暴力行動同時，今天有約500名抗議人士聚集在首都普勒托利亞（Pretoria）參與反移民遊行。

隨著部分南非人民與來自奈及利亞、辛巴威、索馬利亞、巴基斯坦及其他國家的外來移民間緊張情勢升溫，今早有人在普勒托利亞郊區街上焚燒輪胎。

朱瑪呼籲民眾克制，他在聲明中表示，當地出現「直接針對非本國國民的暴力威脅、恐嚇行動及資產破壞行為」。

他也說：「某些社區居民將犯罪率升高、尤其毒品交易歸咎於非本國國民。」

他呼籲南非人民，別把國內普遍的犯罪問題歸咎於移民；但也表示政，府將嚴加取締毒品交易及非法移民。（譯者：中央社廖禹揚）1060224

(中央社)