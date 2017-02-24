花蓮鴨檢出H5N6 縣府撲殺消毒
農委會動植物防疫檢疫局今天通報鳳林鎮長橋里兩肉鴨場感染H5N6亞型高病原性禽流感，花蓮縣政府立即動員，依標準作業程序執行防疫處置工作，明天將完成撲殺及場區消毒作業。
花蓮縣農業處長羅文龍表示，2案例場分別為飼養5000餘隻及近6000隻約11週齡肉鴨，業主主動向防疫所申請上市前採樣檢測，經農委會家畜衛生試驗所確診為H5N6亞型高病原性禽流感。
他說，縣府已指示縣警局執行案例場周圍交通管制，業主也配合鳳林鎮公所及防疫所執行全場撲殺與場區消毒，花東防衛指揮部協助執行相關防疫措施，消防局、環保局監督屍體及場內飼料焚燒銷毀與環境品質監控，衛生局控管參與人員防護措施。
羅文龍指出，這兩案例場經確診為H5N6亞型高病原性禽流感，將以最迅速方式執行人道撲殺；後續採移動管制及採樣監測案例場1公里所有禽場，監測頻度為每月1次，連續採檢3個月。
他又說，案例場半徑1至3公里內的養禽場由獸醫師作地毯式訪視，半徑5公里內所有鴨場全面篩檢，並執行移動管制，篩檢陰性者始可解除移動管制。另同步加強縣內所有養禽場疫情訪視，防堵疫情擴散。1060224
(中央社)
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