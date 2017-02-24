新民國小前董座涉侵占8千萬 遭檢起訴

台北地檢署偵辦北市私立新民國小掏空案，今天依侵占等罪，起訴涉嫌私吞新台幣8337萬餘元的前任董事長蔡仁勝；在蔡之前擔任董事長的譚壁輝及浦姓會計人員，獲不起訴處分。

對此，北市私立新民國小在官網作出回應，表示這起案件與現任董事會無關，學校也完全遵照台北市政府教育局的指示、尊重司法調查及審判結果。

檢調接獲檢舉，蔡仁勝、譚壁輝等人，涉嫌自民國95年起，先後指示浦姓會計，自該國小收受學童課後輔導班費用、綜合活動費（多元學習費）及雜項收入帳戶內，以現金提領方式將款項陸續提出後，轉交給譚、蔡等人朋分花用，侵占學校財產總計2億5000餘萬元。

檢方調查相關帳目、金流，無積極證據認定譚壁輝與浦姓會計犯法，認定這2人犯罪嫌疑均不足，做出不起訴處分。

北檢調查發現，蔡仁勝自101年9月1日起，指示浦姓會計從銀行帳戶中提領8337萬餘元現金，侵吞入己，並以自己、配偶及子女名義，購買不動產、保單及車輛。1060224

(中央社)