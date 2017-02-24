德國媒體專訪 稱謝志偉為台灣大使

駐德國代表謝志偉近日接受德媒採訪，報導刊出稱他為「台灣大使」，且引述他的話強調台灣須和世界接軌，才不會被有千枚飛彈對準台灣的中國孤立。

謝志偉今天在臉書上貼文，「表示日前德東薩克森邦議員邀訪該邦邁森縣（Meissen)已有300年歷史的邁森瓷器。薩邦大報（SZ)特來現場採訪，隔日網路版即登出，篇幅不小，有傳達到我的心聲。」

根據薩克森報（Sachsische Zeitung）在2月22日的網路版新聞，刊出謝志偉參訪瓷器工廠相片，稱呼他是「台灣大使」，並引述謝志偉的話表示，台灣直到1987才解嚴，如今卻已是亞洲的民主典範並和德國的普世價值相連。

報導文中指出，台灣大使進一步表示，台灣必須另外在文化及經濟上盡可能與世界接軌，才不會在政治上被有1000多枚飛彈對準他們(台灣)的中國所孤立。1060224

(中央社)