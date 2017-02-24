警告已婚男別再糾纏女兒 男子反遭控恐嚇

彰化縣47歲林男不滿女兒前男友故意隱瞞已婚身分，不斷糾纏女兒，因此拿女兒手機傳簡訊給對方，要「約個時間，看在哪裡大家一次解決」，竟反遭對方提告恐嚇，彰化地院法官認為林男護女心切，只是一時氣憤的情緒性用語，判決無罪。

林男不滿女兒與有婦之夫交往，對方謊稱已離婚，女兒發現被騙欲分手，對方卻不肯還不斷糾纏，致女兒被對方妻子提告妨害家庭，因此氣到以女兒的手機傳LINE訊息給男子。

訊息內容表示「我是她爸，看你想怎樣玩，找時間約出來玩一下，你自己出門也要保重，如你真要處理跟我說一聲，約個時間，看在哪裡大家一次解決。」等內容，前男友因此感覺遭受恐嚇而對林男提告。

林男向法官供稱，對方先打她女兒，還用LINE傳一些影射性的恐嚇字眼，甚至傳裸照要求復合等等，不斷糾纏、騷擾女兒，自己才會氣不過，傳訊警告對方，是為了要循法律途徑告對方，並無恐嚇之意。

法官查閱雙方通訊紀錄，發現告訴人確實傳了更多謾罵的訊息騷擾林男女兒，考量被告僅國中學歷，「先天上已無法期待被告必然能夠使用較文雅中肯、委婉適切之詞句與語氣表達」，雖用語上略嫌強硬，但在人情世故、倫常上尚非過分，判決林男無罪。

(中時)