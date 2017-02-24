海倫清桃甩了不舉夫 預告3月復出

海倫清桃預告3月復出，還要推出個人貼圖。(本報系資料照)

海倫清桃上個月與結婚18年老公戴發奎離婚，隨著「海戴人生」落幕，因為瞞婚身世造假醜聞重創形象的她，也開始準備復出計畫，預告將在3月推出個人貼圖，還要約粉絲喝春酒，動作積極。

前夫戴發奎日前才上節目，自白在事件發生後，每晚都因自責毀掉海倫清桃形象難以入眠，明顯對前妻仍有感情，不像海倫清桃徹底斷了夫妻情份，據《壹週刊》報導，海倫清桃強調對前夫事情完全沒興趣，雙方徹底沒聯絡了。

目前海倫清桃正積極準備復出演藝圈，透露將在3月推出個人貼圖，還要邀粉絲喝春酒。至於先前的紛紛擾擾，她說：「過去就沒事了。」

(中時電子報)