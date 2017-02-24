寄養父二度伸狼爪 判4年6月徒刑
黃姓寄養父趁妻子不在家，對國小二年級的寄養女童「小雅」上下其手，小雅回憶，寄養阿伯對她好，但她不喜歡寄養阿伯，因為寄養阿伯會把他尿尿的地方放在她大便的地方，「滑滑的，好噁心」，還對她一直戳，新北地院以黃男對女童猥褻合併判處4年6月徒刑。
小雅因為自幼母親離家、父親受傷而暫被送至黃男的寄養家庭照顧，但黃男卻趁妻下午外出購物時猥褻小雅，直到小雅在重返原生家庭狀半年多後，才向表姊泣訴遭到阿伯的猥褻。
小雅指控，黃男除以性器摩蹭她的肛門「滑滑的，好噁心」，還以手撫摸她尿尿的地方；另法院對黃難測謊發現，他在以性器摩蹭小雅肛門、身體等問題都呈現不實反應，認定黃男確對小雅猥褻，依強制猥褻分判3年4月徒刑，合併應執行4年6月。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。