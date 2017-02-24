寄養父二度伸狼爪 判4年6月徒刑

黃姓寄養父趁妻子不在家，對國小二年級的寄養女童「小雅」上下其手，小雅回憶，寄養阿伯對她好，但她不喜歡寄養阿伯，因為寄養阿伯會把他尿尿的地方放在她大便的地方，「滑滑的，好噁心」，還對她一直戳，新北地院以黃男對女童猥褻合併判處4年6月徒刑。

小雅因為自幼母親離家、父親受傷而暫被送至黃男的寄養家庭照顧，但黃男卻趁妻下午外出購物時猥褻小雅，直到小雅在重返原生家庭狀半年多後，才向表姊泣訴遭到阿伯的猥褻。

小雅指控，黃男除以性器摩蹭她的肛門「滑滑的，好噁心」，還以手撫摸她尿尿的地方；另法院對黃難測謊發現，他在以性器摩蹭小雅肛門、身體等問題都呈現不實反應，認定黃男確對小雅猥褻，依強制猥褻分判3年4月徒刑，合併應執行4年6月。

(中時)