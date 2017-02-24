三星少主李在鎔關押期延長到3月8日
因涉嫌向南韓總統朴槿惠行賄而被拘留的三星電子副會長李在鎔，南韓獨檢組將拘禁期限延長到3月8日，藉此展現徹查弊案到底的決心。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，首爾中央地方法院於本月17日審批發出的拘束令狀，將李在鎔關進了首爾拘留所，獨檢組認為案情尚待徹查，因此申請延長拘留期限，今天獲得了法院的延長許可。
獨檢組今天以行賄嫌疑人的身份傳喚三星電子社長朴相鎮（音）等，加快對李在鎔涉嫌行賄案的調查步伐。
在獨檢組調查崔順實壟斷國政醜聞案的時限延長前景未明下，這次延長三星少主李在鎔拘留期限，在在凸顯了獨檢組徹查到底的堅決意志。
報導指出，獨檢組雖已向代總統黃教安請求延長調查期限，但能否獲得同意目前並不明朗，若不批准延長，獨檢組的調查期限必須要在本月28日截止。
對於李在鎔被指控行賄一事，三星電子決定傾力反駁，會強調三星向崔順實提供支援是因為朴槿惠總統方面的施壓所致，絕對不是行賄。1060224
(中央社)
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