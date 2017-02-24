二二八前夕 綠委提案拆蔣介石銅像

二二八事件將屆滿70週年，立法院會今天下午通過民主進步黨立委鄭寶清等人臨時提案，要求各行政單位盡速拆除蔣介石銅像，真正落實歷史教育。

立法院副院長蔡其昌裁示，請行政院研處。

立委鄭寶清、蔡易餘、莊瑞雄、蘇震清等13位民進黨立委臨時提案指出，鑒於自1996年總統直接民選以來，已邁向民主國家行列，然而轉型正義卻沒有隨著民主化的發展等比例成長，目前學校的校園內設置蔣介石銅像。

鄭寶清說，蔣介石是典型的獨裁者，和希特勒、莫索里尼、毛澤東相提並論為人權侵害者，美國政治學者甚至將蔣介石列為20世紀殺人最多第4名，包括在台灣製造二二八事件及白色恐怖，造成上百萬人無辜受害。

他表示，事實上，蔣介石銅像根本沒有設置的法源依據，每年2月28日訂為和平紀念日，目的便是要落實歷史教育、撫平 歷史傷痛，並促進族群融合，因此要求各行政單位拆除蔣介石銅像，真正落實歷史教育。

依照立法院議事規則第9條規定，出席委員提出臨時提案，以亟待解決事項為限；同時也規定，臨時提案的旨趣，如屬邀請機關首長報告案者，由主席裁決交相關委員會。其涉及各機關職權行使者，交相關機關研處。1060224

(中央社)