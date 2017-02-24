法務部：婚姻平權修法仍持開放態度

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法務部今晚指出，關於婚姻平權修法議題，目前正進入社會對話期，法務部會為了促成對話，提供相關法制作業的支持，目前並未提出任何修(制)法版本，對於修法仍持開放態度。

法務部今晚發出新聞稿表示，關於婚姻平權修法議題，有媒體報導所謂立委有法務部草擬條文部分，這是法務部曾把過去的研究資料綜合彙整，作為進一步溝通各方意見的參考。

此外，近日完成公布的「同性伴侶法制實施之社會影響與立法建議」委託研究成果報告，是在民國105年上半年的委託案，報告內容僅為研究團隊的觀點。

法務部指出，婚姻平權修法議題目前正進入社會對話期，法務部會為促成對話，提供相關法制作業的支持，目前也並未提出任何修(制)法版本；在對話之前，法務部仍保持開放態度。1060224

(中央社)