桃園與美國聖郡締結姊妹市 互訪升級

桃園市今天下午與美國加州聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman共同簽署，締結成為姊妹市，雙方並希望藉由航空、物流等優勢，提升雙方高層級的互訪與交流。

桃園市長鄭文燦在長榮航空總部，與美國加州聖貝納迪諾郡（San Bernadine，簡稱SBC，聖郡）監督CurtHagman共同簽署，締結成為姊妹市，也是鄭文燦就任市長以來，第一個美國姐妹市，同時也是聖郡的第二個姐妹市。

鄭文燦表示，加州與台灣的關係相當緊密，聖郡擁有相當多的台灣人居住。雙方今天的簽約，未來將藉由機場城市、工業、物流產業的互訪，提升交流層級，也希望Curt Hagman成為桃園最好的朋友，也成為台灣最好的朋友。

郡監督Curt Hagman致詞時表示，聖郡的面積很大，但是「大家通常都忽略我們」。因為大家只認識聖郡隔壁的另一個城市「洛杉磯」，卻忘記聖郡。我們有兩個港口、一個機場，主要發展物流業，與桃園市相當類似，也因為這個原因，希望與桃園締結成為姐妹市。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，市府藉由經濟發展局安排與華儲、長榮物流、世聯倉運等數十家物流業董事長與聖郡進行招商餐會，也讓美方瞭解桃園在世界航太產業的實力

顏子傑指出，聖郡為美國境內第一大郡（County），郡內人口約有200萬人，郡內有安大略國際機場（Ontario International Airport），是UPS在美國西岸的主要基地，也是美國物流業最主要使用的機場之一。1060224

(中央社)