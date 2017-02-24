民歌手年年聚首恐生變 施孝榮萌退意
「民歌高峰會」從2006年開始舉辦演唱會，至今已有11年，今年58歲的音樂總監施孝榮，傳出在今年「民歌42高峰會」後只再辦2年就停，他也不諱言地說，「的確有此想法」。
今年「民歌42高峰會」首度開放在演唱會前舉辦民歌歌曲票選活動，讓粉絲們上網投票，選出心中的那一首歌。施孝榮說，屆時也會演唱票數最多前20名的歌曲，而投票的粉絲更有機會抽中這次「民歌42高峰會」門票。
已經辦了11年的「民歌高峰會」，卻傳出58歲的施孝榮萌生退意，年年聚首約定恐將生變，甚至只想再辦2年，對此施孝榮不諱言表示，「的確有此想法」。
不過施孝榮說，與所有民歌手都已經建立濃厚老戰友的革命情感，與歌迷朋友們每年聚首的約定也都一一承諾，「那是一種無法用言語述說、無法割捨的深刻情感」。
前幾天深夜，施孝榮看了一段2006年第一屆的民歌高峰會的影片，頓時熱淚盈眶，立刻發了簡訊給王夢麟說，「短短十年，人事全非，我心深處，摯愛各位」，施孝榮強調，「民歌是大家的，民歌手也是大家的，我們要好好珍惜」。
今年「民歌42高峰會」卡司，包括鄭怡、王夢麟、許景淳、陳明韶、王海玲、王瑞瑜、羅吉鎮、曾淑勤、李明德、于台煙、楊耀東、金智娟、邰肇玫等14位民歌歌手輪番上陣，5月27日高雄巨蛋，5月28日在台北小巨蛋演出。1060224
(中央社)
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