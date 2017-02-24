慶台日鐵道結盟 台鐵松山站免費搭小火車

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台鐵慶祝「台鐵與日本JR四國締結友好鐵路」一週年及「台日松山站締結姊妹站」四週年，明天起至4月9日，提供民眾免費體驗搭小火車。

台鐵說，體驗小火車活動時間是上午11時至晚上9時45分。

只要民眾凡符合下列條件之一，就可免費在松山站3樓「鐵路體驗區」，搭乘小火車一次。

一、持當日起、迄站之一為松山站、票價新台幣225元以上乘車票者，可獲得免費體驗券乙張，每天限額前10名，兌換處在B1台鐵服務處。

二、在松山站與商場內，集滿台鐵與JR四國車站共6個紀念章者。參與集章活動者，需加入CITYLINK APP會員與當日商場任意金額消費發票，至商場2F服務台兌換集章卡。1060224

(中央社)