防過勞 高市加強勞檢開罰

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高雄市政府勞工局今天公布今年第2波違法事業單位名單，總計121家，分別開罰新台幣2萬至14萬元不等。勞工局並將持續複查，督導業者改善。

勞工局這波公告違法名單中，包括大魯閣賽道樂園給付工讀生加班費未依法加成、使勞工單日工作逾12小時，遭罰4萬元等。

大魯閣賽道樂園經理許明怡說，由於樂園是開放式場域，員工離開樂園才會打卡，勞工局當時前來稽查依員工打卡紀錄，查出兩名員工超時加班，公司卻未發加班費，但經公司調查這兩名員工準時下班後，仍逗留樂園，才造成勞工局誤以為超時加班。

她說，公司除將向勞工局溝通解釋，也會以此案例加強宣導員工下班不要再逗留樂園。公司一向依勞基法對待員工，且落實一例一休制度。1060224

(中央社)