鍾承祐猛打賞 桃猿13比8擊敗耐克森英雄二軍

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猿隊鍾承祐(右二)今在熱身賽繳出5打數3安打猛打賞表現。（中時資料照 ）

Lamigo桃猿今熱身賽對上耐克森英雄二軍，靠著全場擊出13支安打，尤其是第4局狂打12人次，一口氣狂攻7分奠定勝基，終場以13比8拿下勝利，擔任第６棒的指定打擊鍾承祐，單場5打數3安打，繳出猛打賞，表現最佳。

桃猿與耐克森英雄此役上演打擊戰，猿隊第4局，靠著鍾承祐的安打開啟攻勢，加上對方投球不穩接連投出觸身球與四壞保送，猿隊單局擊出4支安打，加上5次保送，攻下7分。

第6局猿隊攻勢再起，單局又擊出4支安打，再打下4分大局擴大領先優勢，雖然耐克森英雄也苦苦追趕，可惜還是無力逆轉；鍾承祐5打數3安打，為球隊打下三分打點，表現相當亮眼。

投手部分，此役由洋將道恩斯先發，2局被擊出1支安打無失分，今年轉戰猿隊的老將林英傑，此役中繼一局，雖被擊出一支二壘安打，但隨即飆出2次三振化解危機，熱身賽至今表現出色。

(中時電子報)