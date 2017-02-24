司改國是會議Line群組公開 委員哈拉全都露

總統府司法改革國是會議第4分組會議成員，因為避免「黑箱」質疑，把群組通訊軟體LINE對話紀錄全在官網公開，不少委員在上面鬥嘴鼓，讓嚴肅議題輕鬆不少。有法官在群組上說，「我只有一個低級問題：呃.....總統府有沒有可以讓開會的人溜出會場抽菸的地方？」得到的回應是：「『看得到天空』的露臺」。

此外，召集人許玉秀會後表示，今天排定的「人民參與司法：不起訴、審判之參審制與陪審制」議案，會中決議，3月25日召開公聽會，邀請其他各組委員以及社會各界來參與。

第4組分組會議成員把群組的LINE全部公布，委員不止在群組中「華山論劍」，也有閒話家常，也讓大家看到這些司法官及各領域專業人士在LINE群組中，也是跟大家一樣「哈拉」。

有人說「在 line 上交辦工作造成員工過勞，也有違勞基法問題，為了避免三位委員誤觸法網，還是請各位幕僚不要太操勞了（抱）.....」；也有人在LINE上嫌「 line 是一個很糟糕的工具。但是感覺應該也是目前最「親民」的工具。因為大家都要被迫安裝這樣一個溝通工具...」還推薦政務委員唐鳳的sayit 的平台。

司法改革國是會議第4分組會議首次會議召開前，LINE上的對話紀錄就公布在官網。許玉秀說，這個工具功能是「揭露資訊」，大部分的人認為這樣的溝通是好的。

許玉秀說，蔡英文姪子、檢察官蔡元仕的確提到，每天回家想看LINE，又要照顧其他很多事；她對說蔡元仕說，不要覺得有壓力，有空時再處理。

此外，談到議題中「親近人民的司法」。分組委員吳光陸說，友善是源頭，去年位司法官實習情緒就很不穩，有次因為意見和人相左，竟然回主任檢察官說，「你就等著來相驗我」。「這種人若讓他出來去當法官或司法官，是不是司法的禍害？開庭態度怎會好。」所以他常開玩笑說，司法官是不是要做精神鑑定？說精神鑑定太過火，是不是要做健康檢查？這個地方要是不行，是不是可以轉去做別的公務員。

分組委員謝明珠則說，朋友知道她是司改委員後，每個人都跟她說說，「拜託你們了！因為我們所有人都不相信法院。」她不認為這跟親切有關，就像去看醫師不是醫生一直對你微笑，而是醫療。今天被判死刑時，不是要法官給你「kiss goodbye」，而是要給一個公正、公平的正義。若法官連閱卷都不願意看你，「我認為那是不適任的問題，所以法官的退場機制要考慮進來。」

許玉秀表示，沒有錯，第三組就是有檢察官及法官晉用問題議題，但是他們討論結果竟然是，要把此議題拿掉，然侯還說，那不然讓第4組處理，「我說，這要帶回去跟大家討論。他們回，他不要以鄰為壑，所以又收回去，不知道是不是怕來我們這邊討論做了他們不喜歡的決定，但是大家若要放進來，我也會跟他們說，我們不怕以鄰為壑，願意承擔，願意增加議題。」

(中時)