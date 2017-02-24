只差1個「.」 貿易公司電子信箱遭駭淪為詐騙工具
電子郵件差1個「.」，可能就要損失百萬！47歲男子吳多賢與同夥湯德輝在台申辦多個銀行帳號後，藉由中途攔截、竄改電子郵件，冒用遭駭的貿易公司名義請求對方更改匯款帳號，獲得不法利益超過316萬元，新北地檢署今依偽造文書罪嫌起訴。
檢方調查，吳、湯兩人於2015年6月底自任在貝里斯註冊之Grand Win Group Limited公司負責人，駭入並攔截台灣公司與外國公司的貿易往來電子郵件後，再竄改並偽造該電子郵件所記載的匯款帳號之，由於真假電子郵件信箱差距甚微甚至只有增加1個「.」，導致國外受害公司收到偽造電子郵件後，誤認GWGL於提供帳戶為正確的收款帳戶而匯款。
檢方指出，該詐騙集團2年來陸續以港、台兩地數個公司名義，寄出偽造的電子郵件及匯款帳號，盡管被詐騙的公司發現後，緊急發出聲明，但該集團仍已得手316萬餘元。
承辦檢察官表示，由於偽造的電子信箱與正確帳號極為雷同，如「a123」與「a123.」只有一個「.」之差，受害公司包刮斯洛伐克、英國、德國、伊朗等國家，檢方調查時雖發現詐騙集團主機IP位在伊朗、且有數名疑似香港詐騙同夥，但僅能徒呼負負。今日檢方依偽造文書罪嫌將吳多賢、湯德輝起訴。
(中時)
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