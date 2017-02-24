SBL》確定墊底！台銀唯一無緣季後賽

B.戴維斯24日最後關頭貢獻不少分數，幫助台啤逆轉擊敗台銀。(中華籃協提供)

儘管下半場一度領先13分，台銀還是無法守住最重要1場比賽的勝利！台啤24日靠著B.戴維斯與蔣淯安末節攜手飆分，最後以74比72逆轉擊退台銀，7勝22敗的台銀確定本季戰績墊底，成為唯一無緣晉級季後賽隊伍。

(中時電子報)