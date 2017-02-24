辦公大樓成危樓 北斗鎮公所搬進臨時處所辦公

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北斗鎮公所員工今天一整天都忙著打包裝箱。(謝瓊雲攝)

北斗鎮公所員工今天一整天都忙著打包裝箱。(謝瓊雲攝)

北斗鎮公所下月1日將搬遷至新的臨時辦公處所辦公。(謝瓊雲攝)

北斗鎮公所原辦公廳舍太老舊，下月中重建，3月1日起在舜耕路上臨時處所辦公。(謝瓊雲攝)

怕鎮民跑錯地方洽公，公所將派員至家戶發放通知單。(謝瓊雲攝)

配合辦公廳舍的重建，北斗鎮公所3月1日起將正式在臨時處所辦公，全體員工今天利用連假前一天，忙著將各類公文、檔案資料一一打包裝箱，準備搬遷作業。

北斗鎮公所辦公大樓興建於1976年間，歷經921地震，辦公廳舍老舊，出現多處龜裂且漏水嚴重，經耐震評估結果未達耐震標準，被列為危險建築，為保障員工與洽公民眾安全，鎮公所將進行原地重建。

楊麗香指出，公所積極爭取經費辦理新行政大樓重建，工程經費為1億1千多萬元，將規劃為地下1樓、地上5樓的建築，工期510天，3月中就將開工；

為讓公務無縫接軌，才請全體員工利用228連續假期進行搬遷作業，呼籲洽公民眾下月起至臨時辦公處，不要跑錯地方。

臨時辦公處位在北斗鎮舜耕街127巷37號，公所原計畫利用北斗鎮老人文康中心做為臨時辦公廳，卻因面積不足且又位在三樓，停車空間有限且對行動不便或年長洽公者造成困擾，才另外租用合適的臨時辦公處所。

為了避免民眾找不到新的鎮公所洽公，公所除派員對鎮內家戶分送通知單外，也在鎮內主要道路、公眾出入場所張貼公所搬遷通知。

(中時)