凍齡港姐為愛息影24年 豪門夫突傳死訊
現年49歲的港姐吳婉芳，1993年為愛息影嫁入豪門，老公是經營美髮器材起家的富二代胡家驊，兩人育有兩子一女，近年來吳婉芳常陪丈夫出席公開活動，本月19日夫婦倆還一同現身馬場，沒想到今(24日)稍早驚傳胡家驊驟逝，其公司秘書暫未證實。
吳婉芳當年參加港姐比賽出道，最終獲得亞軍、最上鏡小姐及才華小姐三個獎項，之後便簽約給無線電視，出過4張唱片，也參與過電視劇，24年前嫁給胡家驊後便引退，去年11月還被港媒拍到穿白襯衫、牛仔褲，戴黑框眼鏡在路邊等車，凍齡有術像大學生，而她所生的三個小孩也相當爭氣，個個都是國外知名大學的高材生。
稍早香港《蘋果日報》報導，胡家驊疑因生病病逝，傳訊問吳婉芳，對方已讀不回，公司秘書稱：「他們稍晚會有資料發布，我不是當事人，不清楚」，吳婉芳閨密梁佩瑚則驚訝說：「我不知道！」而吳婉芳和丈夫平時喜好出入馬場，最後一次現身是5天前，也就是2月19日，當時胡家驊看來並無異狀，突傳噩耗，還有待當事人說明才知真偽。
(中時電子報)
關鍵字：吳婉芳
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