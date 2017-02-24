至正盃全國飛鏢賽 海選中華隊好手
第1屆至正盃全國飛鏢錦標賽3月26日在全台灣18地區預賽、4月15日總決賽，選出優勝選手組成中華代表隊，參加4月底的中華民國全國飛鏢公開賽。
中華民國競技飛鏢協會主辦，第1屆至正盃是以協會最高指導原則「大中至正」命名，總獎金超過新台幣50萬元。預賽在全國各地舉行，總決賽在板樹體育館。
競技飛鏢協會表示，這次賽事與各地方團體合作，加上政府輔導，希望能選出最優質的飛鏢選手，穿上中華隊制服，在國際舞台爭取榮譽。
總決賽男子組冠軍有獎金3萬元、女子組1萬5000元。男子組前4名與女子組前2名的優勝選手，將組成中華代表隊，參加4月28日到30日在板樹體育館舉行的第12屆中華民國全國飛鏢公開賽國際公開組競賽。
競技飛鏢協會表示，優勝選手除了參加4月底的全國賽，未來將培訓這支中華隊，代表台灣參加國際賽事。1060224
(中央社)
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