土政變後 136具外交身分者尋求德庇護

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法新社目睹的德國政府文件資料顯示，去年7月土耳其發生流產政變以來，136名土國外交官、軍人與他們的家屬向德國尋求庇護。

德國內政部書面回覆1名國會議員的詢問時指出：「政府知悉136名持土耳其外交護照者申請庇護。他們也包括家屬。」

然而，內政部表示，他們沒有關於其中有多少申請是來自外交官的資料，以及有多少是駐紮在北大西洋公約組織（NATO）基地的軍人。

內政部在書面文件中指出，德國於2015年將60人遣返土耳其，包括恐怖主義與謀殺等不同理由。

內政部另表示，2016年的資料要到2018年才能取得。1060224

(中央社)