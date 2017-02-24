韓演員徐仁國3月28日入伍服役
南韓演員徐仁國所屬經紀公司今天表示，徐仁國將於3月28日入伍服役。
南韓「亞洲經濟」指出，據經紀公司透露，南韓國防部兵務廳日前通知徐仁國3月28日到位於京畿道漣川郡的第五師團新兵教育大隊報到。
徐仁國2009年參加南韓著名選秀節目「Super StarK」第一季以親彈吉他伴唱奪得冠軍而出道。
徐仁國唱而優則演，在電視劇「請回答1997」中擔綱主演，獲得電視觀眾好評。他還曾陸續演出「主君的太陽」、「高校處世王」、「王的面孔」、「記得你」等電視劇。
去年，徐仁國主演的「38師機動隊」和「購物王路易」獲得不錯的迴響，同年12月他還舉辦個人演唱會。1060224
(中央社)
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