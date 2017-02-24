魯尼宣告續留曼聯 不到大陸踢球

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英格蘭足球明星魯尼可能到中國大陸踢球的消息這兩天傳得沸沸揚揚，但魯尼23日宣告將續留曼徹斯特聯隊，不會轉到其他俱樂部，中超爭取這名國際球星加盟的美夢就此幻滅。

新華社報導，魯尼（Wayne Rooney）可能轉戰中國足球協會超級聯賽的消息，過去兩天成為英國各大媒體體育版頭條新聞，還有報導說中超球隊擬開60萬英鎊（新台幣約2350萬元）的週薪網羅魯尼。

魯尼倫敦時間23日發表聲明澄清，雖有其他俱樂部對他表示興趣，但他想結束所有猜測，「只想說我會待在曼聯」。

他在聲明中還說，希望為球隊發揮完整作用，幫助球隊在英格蘭足球超級聯賽等4條戰線取得成功。「俱樂部現在處於一個令人激動的階段，我想繼續成為其中的一部分。」

據英媒報導，魯尼的經紀人史崔佛（Paul Stretford）近幾天與中超多家俱樂部商談，包括北京國安和江蘇蘇寧，但這兩支球隊都否認有意網羅魯尼。

魯尼的代表也接觸了天津權健隊，但權健總教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）表示談判無疾而終。

前英格蘭國腳歐文（Michael Owen）曾說，中超球隊能開出巨額價碼，相信魯尼若要離開英國，最有可能去中國大陸踢球。但曼聯前隊長基恩（Roy Keane）建議魯尼留在歐洲，並說「他又不缺錢，不是嗎？」1060224

(中央社)