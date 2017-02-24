金正男遭VX毒殺 南韓：公然違國際規範

我要評比

南韓今天表示，使用遭禁VX神經毒劑在馬來西亞殺害北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男，是「公然違反」國際條約。

南韓外交部發表聲明指出：「我們對馬來西亞當局最新揭露VX神經毒劑被拿來殺害金正男，感到震驚。」

聲明說，這「公然違反禁止化學武器公約（CWC）和其他國際規範」。

禁止化武公約1997年生效，率先將金正男之死指向北韓的南韓，是這項公約的簽署國。

南韓外交部的聲明說：「無論任何理由或何地，化武都嚴禁使用。」

位於華府的機構核子威脅倡議（NTI）在2015年一項評估中說：「北韓宣稱未持有化武。」

這項評估指出：「是否擁有化武儲備或具備化武能力難以評估，但北韓據信是全球化武最大持有國之一，僅次於美國和俄羅斯，排名第3。」1060224

(中央社)