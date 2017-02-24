監獄管理員推收容人撞頭 遭判拘役10日

我要評比

39歲周姓男子任職彰化監獄擔任管理員，去年8月戒護時推了徐姓收容人一把導致對方頭部撕裂傷，被害人提告傷害，彰化地院審理後依公務員假借職務上之機會犯傷害罪，判處周男拘役10日、得易科罰金，可上訴。

根據判決書，去年8月9日晚間8點多，徐姓收容人用原子筆在牆壁上寫字，並對監獄管理員大聲咆哮，獄方調查認為徐男嚴重影響舍房秩序、認定違規，由周姓管理員等人要將徐男移往其他違規房處分。

周男在將違規徐男移舍房時，卻利用戒護時趁機推了徐男頸部一把，致徐一頭撞上舍房的金屬材質門框，導致頭皮3公分撕裂傷，總共縫了3針。

審理法官認為，徐男平常就有許多違規、不服獄方管教舉動，本案亦起因於徐男自身先違規惹事，具有高度可歸責性，因此被告並非無冤無故欺壓被害人，事後雖坦承犯行並願與被害人和解，卻因徐男索賠500萬，導致和解破局，因此判處周男拘役10日。

(中時)