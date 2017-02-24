因應北韓威脅 南韓擬投入巨資研發武器

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南韓防衛事業廳今天召開第100屆防衛事業促進委員會會議，審議通過「2017年國防科技振興行動計畫」，今年為研發核心武器體系投入的預算將約6千億韓元（約台幣162億元）。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，按照前述行動計畫，南韓軍方將投入5989億韓元研發偵查衛星、遠程防空飛彈（L-SAM）、無人機等11種武器，這些武器用於構建「韓國型三軸體系」，即「殺傷鏈系統」、韓國型飛彈防衛系統（KAMD）、大規模打擊報復作戰系統（KMPR）。

南韓軍方還將為開發超高速魚雷關鍵技術等62項核心技術投入740億韓元。軍方計畫在世宗大學成立網路攻擊專門研究室，開發應對北韓網路威脅的技術。

這項行動計畫將於3月經國家科技審議會營運委員會審議後敲定。1060224

(中央社)