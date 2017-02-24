北韓高分貝開罵 德媒：與陸分岐更明確

中國大陸暫停進口北韓煤炭後，北韓官媒批評中國大陸卑鄙，德國之聲引述上海復旦大學教授蔡建的話指出，這顯示這項決定確實對北韓經濟帶來打擊，也讓大陸與北韓間原有的分岐更加明確。

中國大陸商務部18日宣布，為執行聯合國安理會去年11月針對北韓核試做出的制裁決議，本年度暫停進口北韓原產煤炭。北韓中央通信社（KCNA）23日不點名抨擊中國大陸卑鄙，對美國隨波逐流。

蔡建接受德國之聲中文網訪問時表示，北韓如此激烈的言詞，說明中國大陸的這項決定確實對北韓經濟構成重大打擊，嚴重影響外匯收入。北韓做出強烈反應很正常，這不過是中國大陸與北韓之間「原來就有的分岐更加明確了而已」。

他指出，對北韓而言，自身安全是核心戰略利益，因此北韓不斷加大核武、彈道飛彈的研製，這使得北韓給中國大陸留得餘地越來越小，導致中國大陸的反擊力度也越來越大。

蔡建表示，中國大陸需要在東北亞地區維持戰略平衡，但北韓不斷造成地區緊張局勢，給了美國干預藉口，因此中國大陸必須向北韓施加更大的壓力，以表達中國大陸對此一問題的戰略性關切。

不過，蔡建也坦言，僅管中國大陸履行制裁北韓的義務，但其實力道是很有限的，和西方的期待有不小差距。中國大陸的戰略目的是迫使北韓重返談判桌，避免朝鮮半島局勢惡化，消除西方國家插手的藉口。

德國之聲引述路透社報導指出，中國大陸並不想完全拋棄北韓這個老盟友，外交人士也擔心一旦北韓政權突然崩潰，北韓將陷入混亂，導致大量北韓人逃往中國大陸。

而中國大陸對北韓的煤炭進口禁令也帶來一些影響，特別是中國大陸與北韓邊境的丹東一帶許多商家已經瀕臨倒閉，因為沒有煤炭進口，碼頭工人、卡車司機無事可做，許多人因此遭到開除，要不就是收入大減。1060224

(中央社)