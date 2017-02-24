保母不當CPR害2歲女童亡 判賠780萬

我要評比

具有合法證照的曾姓保母，3年前受託照顧2歲女童不久，女童卻臉色發白全身癱軟，曾姓保母情急之下為女童CPR沒能救活女童，反而讓她因肋骨斷裂、肝臟裂傷併發出血性休克死亡。

由於醫師庭訊時證稱，意識清醒時不該施作CPR，曾女急救有瑕疵，不僅因業務過失致死遭判1年2月徒刑定讞，附帶民事求償部分今遭新北地院判賠780萬元。本案可上訴。

(中時)