中職球員申請註冊截止日 富邦本土58人最多
中華職棒今為球員申請註冊名單截止日，四球團都準時繳交名單，富邦悍將本土球員註冊就多達58人，為4隊最多，統一本土則是54人為4隊最少，中信兄弟57人，Lamigo桃猿包含3名洋投59人。
目前富邦與中信都還有球員合約尚未談完，不過今球員申請註冊名單已到達截止日，球團也都如期繳出60人註冊名單，富邦多達58位，還未加入3位洋將，如3位加入後，將超過中職規定的60人上限，將移出1人，移出者本季僅能在二軍出賽。
另外，目前還在中信參加春訓的洪宸宇，尚未登入在中信名單內，領隊楊培宏表示，因為目前球隊本土人數已達57人，加上3位洋投就已經處於滿編，如要簽下洪宸宇勢必移出一人至二軍，球團與教練團會在球季開打前做出決定。
(中時電子報)
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