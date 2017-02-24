中職球員申請註冊截止日 富邦本土58人最多

富邦今繳交申請自由球員名單，本土球員58人為四隊最多。(中時資料照 中央社記者張新偉攝)

中華職棒今為球員申請註冊名單截止日，四球團都準時繳交名單，富邦悍將本土球員註冊就多達58人，為4隊最多，統一本土則是54人為4隊最少，中信兄弟57人，Lamigo桃猿包含3名洋投59人。

目前富邦與中信都還有球員合約尚未談完，不過今球員申請註冊名單已到達截止日，球團也都如期繳出60人註冊名單，富邦多達58位，還未加入3位洋將，如3位加入後，將超過中職規定的60人上限，將移出1人，移出者本季僅能在二軍出賽。

另外，目前還在中信參加春訓的洪宸宇，尚未登入在中信名單內，領隊楊培宏表示，因為目前球隊本土人數已達57人，加上3位洋投就已經處於滿編，如要簽下洪宸宇勢必移出一人至二軍，球團與教練團會在球季開打前做出決定。

(中時電子報)