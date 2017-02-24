陸客不來怎麼辦 入境旅遊協會南向拓客

陸客不來重創台灣觀光產業，台灣入境旅遊協會決定南向拓客，協會理事長王全玉今(24)日表示，台灣入境旅遊協會成員除將自今年起配合政府南向政策拓展新市場，同時並將積極扮演平台角色，與高雄、屏東、宜蘭、花蓮等各區旅館與旅遊業者媒合、交流及開發深度遊程踩線團，進而開發台灣深度優質遊程，協助地方業者營造友善旅遊環境，為國內外旅客提供更優質的旅遊產品與服務。

受到兩岸政局影響，陸客來台人數銳減，觀光產業業者為了自救，各組不同聯盟集合眾志突破境，成立於去年8月的台灣入境旅遊協會，理事成員包括阡齊國際、天天、和平、身心康泰、多美國際、開陽及宏祥旅行社等負責人，上述旅行社並在外人入台旅遊市場各擁一片天，去(2016)年經這些旅行社操作接待的遊台人數在總體市場占比近四分之一。王全玉表示，台灣入境旅遊協會今年希望成功南向拓展市場，使市占提升到外人來台市場總量的三分之一。

根據觀光局來台觀光旅客統計，去年國際來台旅客1,069萬人次中，尤以韓國、日本、東南亞等地區旅客成長幅度最高。其中又以韓國來台觀光旅客為88萬4,397人次，比前年同期的65萬8,757人次，增加34.25％最多。此顯示入境旅遊市場的結構已在轉變，王全玉認為，與環島遊相比，台灣更適合明確區分北中南東的區域深度遊。所以今年協會計劃將與高雄、屏東、宜蘭、花蓮等各區旅館與旅遊業者媒合、交流及開發新遊程踩線團，協助台灣各地旅遊資源供應商提升國際接待能力，並共同包裝企畫出不同主題深度遊程。

去年底開始，台灣入境旅遊協會已積極向外行銷，並由王全玉組團與專事接待東南亞市場的多家主力旅行業者、飯店及購物店等代表前往吉隆坡，與馬來西亞華人旅行公會、穆斯林代表人士及觀光業者交流，盼吸引更多旅客來台深度遊。王全玉表示，今年台灣入境旅遊協會將再陸續前往越南、泰國、緬甸、新馬地區等開發極具潛力的市場，增加入境台灣旅客量。

(工商)