日本開始實施優質星期五

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法新社報導，日本政府自本周五起實施「優質星期五」（Premium Friday）勞工改革宣導計畫，鼓勵企業在每月最後一個周五讓員工提前在下午3點下班，希望勞工休閒時間增加後能刺激更多消費。

包括日產、豐田、三得利及野村證券在內等大型企業都對安倍政策相當捧場，配合優質星期五讓員工提早下班。日本電信業者軟體銀行除了響應優質星期五之外，還發給員工每人1萬日圓（約90美元）津貼鼓勵消費。

(工商)