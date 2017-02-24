綠營高雄市長初選激烈 陳菊呼籲團結

日前高雄農會選舉、及即將於4月1日舉辦的水利會長改選，戰況激烈，引起地方人士討論，甚至與民進黨市長初選連結，針對這些耳語，民進黨高市黨部主委黃彥毓24日表示，期待各界以智慧粉碎謠言，有心人更不該透過不斷放話，遂行其政治圖謀，傷害民進黨團結與高雄發展前途。

黃彥毓也轉述陳菊市長看法表示，農會、水利會是會員內部選舉，市長的影響力有限，但仍然會期待能促進其正向改革，所以市長會呼籲大家團結整合，相挺民進黨的優質人選，也期待後繼者能夠繼續為農民服務，為高雄農業的發展打拼。

(中時)