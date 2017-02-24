深夜騎車未開大燈 警攔獲通緝犯

高巿警新興分局自強所20日凌晨2時許巡邏至文武二街時，發現29歲張姓男子騎車未開大燈，盤查後發現有多項毒品前科，對方還因涉嫌詐欺通緝中，張男原本抱怨警方攔人，後來被查獲包包內有2小包安非他命，張男辯稱是朋友給的，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)