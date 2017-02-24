限水危機 竹縣府成立緊急應變小組
新竹地區將在3月1日實施第一階段限水，新竹縣政府今天（24日）召開旱災緊急應變小組第一次工作會議，將以5月底前不進入第三階段限水為目標，呼籲民眾共同節水，以應缺水危機。
新竹氣象站主任李秀蓮指出，去年12月至今，累積雨量少了200毫米，儘管未來一周為濕冷，但雨量仍偏少。3月1日第一階段限水採取離峰時間減壓，對於管線末端、位於地勢高處的民眾，有必要須先儲水備用。
農田水利會人員指出，農委會改已要求各鄉鎮公所辦理休耕、轉作申請，期限是到2月底，新竹地區則建請能延至3月15日。自來水公司三區處呼籲各界主動節約用水，更多節水好妙招可至「節約用水資訊網」及進入台水公司網站查詢「家庭用水須知」、「節水卅六計」，或撥1910免付費電話洽詢。
(中時)
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