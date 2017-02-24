1.2億幸運兒辛龍 當年怎麼追到劉真？

辛龍2014年與劉真在夏威夷舉行浪漫婚禮。(本報系資料照)

劉真上《SS小燕之夜》分享與辛龍相識點滴

辛龍日前被經紀公司老闆吳宗憲爆料2年前樂透中了2億台幣，事後他澄清其實獎金是1.2億元，感謝老婆劉真的幫夫運。辛龍先是娶到美嬌娘劉真，後來又中了1.2億樂透的事蹟，讓網友羨慕封他為「人生勝利組」，也好奇當年他是如何成功擄獲劉真芳心。

劉真2014年6月9號與辛龍在夏威夷舉辦浪漫婚禮，婚禮結束1個多月，她在《SS小燕之夜》分享兩人相識經過，表示與辛龍是在2012年7月22號認識，當時她與辛龍同為《超級模王大道》評審，辛龍怕劉真一個人被冷落，在與其他來賓聊天同時，也不忘顧到劉真，貼心又禮貌的表現讓劉真對他留下好印象，當天也互留電話。

「他真的對我很好！」不乏小開追求的劉真，不諱言被辛龍的「坦白與真誠」打動，「大家會覺得我這樣的女生是不是很難追，然後就會想很多，可是他沒有，如果要吃飯他就約我…」辛龍更被好友邰智源爆料，常因為幫劉真做愛心便當，婉拒邀約，還貼心幫劉真燉燕窩，親自送去舞蹈教室給她。

劉真更加碼爆料，當初媽媽知道她與辛龍交往，反應有點驚訝，但媽媽相信女兒看人的眼光，而劉真也想不到自己會和圈內人交往，「其實真的是緣分，在對的時間遇到對的人。」

(中時電子報)