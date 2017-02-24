解放軍又一上將落馬 原國防大學校長王喜斌

王喜斌上將任國防大學校長時。（圖取自大陸網站）

新華社今天說，大陸全國人大常委會代表資格審查委員會委員、國防大學原校長王喜斌，因涉嫌職務犯罪，本人提出辭去第十二屆全國人民代表大會代表職務。

王喜斌曾任解放軍第27集團軍長，2005年12月，任解放軍北京軍區參謀長。2007年9月，任中國人民解放軍國防大學校長、校黨委副書記。

在王喜斌上將落馬前，落馬上將有徐才厚、郭伯雄，兩人曾任中共中央軍委副主席。另外一個落馬的田修思上將則是前空軍政委；去年12月，中央軍委聯合參謀部副參謀長王建平因涉嫌受賄落馬，則是中共18大後落馬的第一個現役軍方上將，他曾擔武警部隊司令員。此前落馬的前徐才厚、郭伯雄以及委田修思被查時已退役。

王喜斌是軍職退役轉任全國人大。新華社今天報導，第十二屆全國人大常委會第二十六次會議24日表決通過關於個別代表的代表資格的報告，終止王喜斌、虞海燕等人的十二屆全國人大代表資格。

報導說，2016年12月28日，國防大學選舉委員會決定接受王喜斌其辭職。

至於報導提到的虞海燕則是中共甘肅省委原常委、原副省長虞海燕，因涉嫌嚴重違紀落馬。

(中時電子報)