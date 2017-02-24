匈牙利網賽直落二勝 謝淑薇闖冠軍戰

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網球女將謝淑薇今天和搭檔在匈牙利女子公開賽，以直落二的盤數擊敗對手，順利闖進冠軍賽。

世界女子職業網球協會（WTA）總獎金25萬美元（約新台幣762萬元）的匈牙利女子公開賽，當地時間19日起在匈牙利布達佩斯進行8天賽事。

謝淑薇與喬治亞女將卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）的組合，今天對上塞爾維亞女將克魯尼奇（Aleksandra Krunic）與絲托伊諾薇琪（Nina Stojanovic）的組合。

謝淑薇/卡拉珊尼克芙開賽就先兩度破發成功，加上兩度保發，瞬間取得4比0領先，在第6局被對手破發後，也能隨即在第7局反破，之後先以6比2拿下首盤。

次盤，謝淑薇/卡拉珊尼克芙首局就突破對手發球局，雖然之後也遭對手破發，但謝淑薇/卡拉珊尼克芙再靠兩度破發成功，再以6比2鎖定勝利。

謝淑薇/卡拉珊尼克芙在以直落二的盤數獲勝後，闖進雙打冠軍賽。1060224

(中央社)