大馬警告北韓使 不想被驅逐就小心發言

馬來西亞今天對直言不諱的北韓大使提出警告，若他繼續就金正男遇刺案的調查「大肆說謊」，可能會被驅逐出境。

法新社報導，大馬外長阿尼法（Anifah Aman）對北韓大使姜哲（Kang Chol，音譯）發出猛烈抨擊。姜哲先前曾說：「我們無法信任馬來西亞警方進行的調查。」

姜哲也宣稱，這項調查行動具政治動機，指馬來西亞與南韓勾結，陷害北韓。

阿尼法警告姜哲，他應該對自己的言論更加注意。

他說：「他必須感謝馬來西亞政府對他的信心。我希望他明白，我所說的『必須感謝馬來西亞政府對他的信心』是什麼意思。」

「北韓大使已被知會（警方調查的）相關程序，但他一直懷有妄想，還大肆說謊，提出不利於馬來西亞政府的指控。」

1名資深政府官員表示，姜哲已經收到「黃牌」警告，並說：「若他再提出這些毫無根據的指控，他將會被驅逐出境。」

姜哲已被大馬外交部召見，就持續口出惡言遭到斥責。（譯者：中央社廖禹揚）1060224

(中央社)