松山鐵道集樂趣 免費搭乘小火車
慶祝台鐵與日本JR四國締結友好鐵路一周年及兩國松山站締結姊妹站四周年，免費搭乘小火車。活動期間：2017/02/25（六）～04/09（日），活動時間：11:00～21:45。
凡符合下列條件之一，即可免費於松山站3樓「鐵路體驗區」搭乘小火車乙次：
1.持當日起、迄站之一為松山站、票價225元以上乘車票者，可獲得免費體驗券乙張，每日限額前10名。
2.於松山站與商場內，集滿臺鐵與JR四國車站共6個紀念章者。（參與集章活動者需加入CITLINK App會員與當日任意商場消費發票至商場2F服務台兌換集章卡。每日限額。本項詳情請參考商場活動公告。）
(中時)
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