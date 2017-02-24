陳柏良缺戰 高孟偉飆23分踢館台科
隊史首闖公開一級的台中科大，24日踢館台科大，儘管陳柏良缺陣，但高孟偉猛飆UBA一級戰場生涯新高23分的帶領下，終場78比75撂倒地主台科奪第6勝，達成初階段保級目標，教練張競業直言非常滿意，喊話「放眼八強拚四強。」
兩隊開賽就比數緊咬，決勝節台科謝宗融一肩扛起得分重任，加上鍾嘉衡適時三分將分數追到2分差，但中科盧峻翔回過頭也回敬三分彈。台科倒數最後一波進攻，鍾嘉衡切入上籃失手，謝宗融第一時間補籃也沒能放進，反讓台科大賠上犯規，送潘璞上罰球線兩罰俱中，台科就此奠定勝基。
此役陳柏良缺陣，張競業並未多加著墨，僅表示是違反球隊紀律，明後兩天歸隊未定，不過能夠踢館成功，張競業認為除了要有運氣，對子弟兵也予以肯定，唯有台科禁區大將謝宗融，讓主帥大喊沒轍，「都已經在前守到了，傳過高的球還是讓他拿到，彈跳性實在太好，鍾嘉衡的切入分球我也很欣賞。」
不敢說有無限開火權，不過連兩場得分上雙，前役對健行拿19分的高孟偉，此役再飆UBA一級生涯新高23分，他透露賽前教練給他看老師的建議，「之前進攻欲望都不大，太多傳球，節奏也太急、沒控制好，這一場有機會就把握住。」
大二的高孟偉體重與過去HBL新榮時期相同，但這學期看來精實不少，他坦言沒想過首闖公開一級就有機會挑戰8強，「以為最多就是保級，不過現在有機會，不管是8強、4強當然要拚拚看。」
(中時電子報)
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