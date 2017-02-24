228連假出遊 來新竹縣看這裡

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228連假期間，竹縣部分景點推出優惠。（莊旻靜攝）

228連假即將到來，新竹縣縣轄內六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、竹東動漫園區等3處遊樂區，祭出不同優惠，讓大眾享受連續假期。

六福村主題遊樂園近日推出「哈比哈妮大冒險.飛天魔毯VR體感互動體驗」，也利用手機免費APP「Lineup」，讓民眾可先預約遊樂設施，即可快速通關免排隊。另外，現場購票並出示與吉祥物偶裝合照，可享好友價399元，或出示六福村吉祥物「圖集」任務活動，集滿指定4大吉祥物圖片，至多可享4人入園999元

小叮噹科學主題樂園則推出2月壽星免費入園優惠，壽星須先備妥身分證明文件，另有大人350元、小孩320元的入園門票優惠，活動內容有造型氣球、泡泡秀、免費米香爆爆秀、免費科學DIY等。竹東動漫園區2月25至28日開放2月壽星免費入園，連假期間也提供每日前50位、12歲小朋友，氣墊遊戲兌換卷1張。

(中時)