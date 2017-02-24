台印尼女外勞涉IS 移民署不回應

移民署今天對於在台印尼女外勞涉IS遭遣返一事，表示不予回應。

印尼新聞網站liputan6等媒體報導，雅加達國際機場移民局官員22日逮捕一名在台涉嫌加入「伊斯蘭國（IS）」的印尼女性公民，她的姓名為特莉（Tri Astiningsih）。

印尼官員分析，在台灣其實也有很多非法的印尼移工，至於特莉到底是合法在台灣居留的印尼移工還是非法、逃跑的移工，這一部分應該由台灣的政府來加以釐清。

對於此案情內容及細節，移民署不願說明，僅表示，不予回應，謝謝大家關心。1060224

(中央社)