日本推行超值星期五 員工下午3時就下班
日本首相安倍晉三利用星期五下午空檔時間靜坐，一些大公司員工則趁提早下班上街購物，或搭上提供啤酒的列車暢飲來紓解壓力。
法新社報導，日本推行「超值星期五」是要解決兩個長期存在的問題，一是消費者支出低迷不振，二是惡名昭彰的冗長工作時數，造成過勞死，引爆國民健康危機。
這項使工作和生活維持平衡的新計畫從本週開始實施，要求雇主讓員工在每個月最後一個星期五提早於下午3時前後下班。
汽車製造商日產（Nissan）和豐田（Toyota）、釀酒大廠三得利（Suntory）和券商野村證券公司（Nomura）等大公司也都加入這項計畫。
電信商軟體銀行（SoftBank）開始讓員工提早下班，而且從4月開始，每個月還會加發1萬日圓給員工。
一家鐵路公司還提供特別列車服務，供應啤酒和便當，早鳥並享有相親、癌症篩檢等福利。（譯者：中央社陳昱婷）1060224
(中央社)
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